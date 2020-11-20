В Тбилиси (Грузия) неизвестный вооруженный мужчина взял в заложники 9 человек в здании микрофинансовой организации на проспекте Церетели. На данный момент вся территория оцеплена полицией.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
Как сообщается, в настоящее время правоохранители проводят все необходимые и следственные и оперативные меры.
СМИ пишут, что, по словам очевидцев, нападающих было пятеро и они вооружены гранатами. Кроме того, по данным «Рустави 2», двоих заложников уже отпустили.
Напомним, ранее полиция освободила 43 заложника из филиала банка Грузии в Зугдиди. Специальные следственные мероприятия продолжаются.
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В Тбилиси (Грузия) неизвестный вооруженный мужчина взял в заложники 9 человек в здании микрофинансовой организации на проспекте Церетели. На данный момент вся территория оцеплена полицией.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
Как сообщается, в настоящее время правоохранители проводят все необходимые и следственные и оперативные меры.
СМИ пишут, что, по словам очевидцев, нападающих было пятеро и они вооружены гранатами. Кроме того, по данным «Рустави 2», двоих заложников уже отпустили.
Напомним, ранее полиция освободила 43 заложника из филиала банка Грузии в Зугдиди. Специальные следственные мероприятия продолжаются.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов