В городе Эссен в Германии врача университетской клиники подозревают в убийстве двух пациентов с COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба полиции в пятницу, 20 ноября.

Медика задержали 18 ноября. Полиция подозревает, что он преднамеренно и противозаконно вводил тяжелобольным пациентам медикаменты на последней стадии их жизни, которые привели к немедленной смерти. В результате его действий скончались двое мужчин 47 и 50 лет. Они умерли 13 и 17 ноября.

Отмечается, что больных проходили лечение у подозреваемого и находились на момент введения препаратов «в очень критическом состоянии».

Теперь полиция города создала комиссию по расследованию убийства, медик помещен в места предварительного заключения. Он уже дал показания по одной из смертей, заявив, что своими действиями хотел прекратить «страдания пациента и его родных».

Врач, 44 лет, работал в учреждении с февраля 2020 года. В университетской клинике заявили, что пациенты находились «на последней стадии смерти». Медика отстранили от работы.

Как сообщалось, Всемирная организация здравоохранения рекомендует не использовать препарат «Ремдесивир» для пациентов с COVID-19 независимо от тяжести заболевания. Эксперты заявили, что в настоящее время «нет доказательств того, что препарат улучшает состояние пациентов».