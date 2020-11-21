Об этом сообщили в больнице.

Там уверяют, что взрыва, о котором сразу написал мэр Львова Андрей Садовой, не было. Причиной аварии стала треснувшая пластина. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Львовской области отметили, что помогли запломбировать конечную часть пластины.

Пострадавших нет, пока госпиталь продолжает работать в штатном режиме.

Напомним, 21 ноябяр сообщалось, что во Львовском областном госпитале ветеранов войн и репрессированных, который находится в Винниках, произошел взрыв точки с кислородом.