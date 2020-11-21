В Винниках, которые входят во Львовскую ОТГ, в областном военном госпитале для пациентов с COVID-19 ночью 20 ноября вышла из строя система кислородного снабжения. Часть пациентов эвакуировали.
Об этом сообщили в больнице.
Там уверяют, что взрыва, о котором сразу написал мэр Львова Андрей Садовой, не было. Причиной аварии стала треснувшая пластина. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Львовской области отметили, что помогли запломбировать конечную часть пластины.
Пострадавших нет, пока госпиталь продолжает работать в штатном режиме.
Напомним, 21 ноябяр сообщалось, что во Львовском областном госпитале ветеранов войн и репрессированных, который находится в Винниках, произошел взрыв точки с кислородом.
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В Винниках, которые входят во Львовскую ОТГ, в областном военном госпитале для пациентов с COVID-19 ночью 20 ноября вышла из строя система кислородного снабжения. Часть пациентов эвакуировали.
Об этом сообщили в больнице.
Там уверяют, что взрыва, о котором сразу написал мэр Львова Андрей Садовой, не было. Причиной аварии стала треснувшая пластина. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Львовской области отметили, что помогли запломбировать конечную часть пластины.
Пострадавших нет, пока госпиталь продолжает работать в штатном режиме.
Напомним, 21 ноябяр сообщалось, что во Львовском областном госпитале ветеранов войн и репрессированных, который находится в Винниках, произошел взрыв точки с кислородом.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов