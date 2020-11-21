В российской Якутии девять человек отравились после того, как выпили антисептик. Семь человек умерли.
Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
— 19 ноября 2020 года в селе Томтор Таттинского района зарегистрировано 9 случаев отравления спиртосодержащим веществом, в том числе 7 с летальным исходом, — говорится в сообщении.
Предварительно установлено, что граждане приобрели 5 литровую канистру со спиртосодержащим веществом «Кожный антисептик для обработки рук» и употребили его внутрь. После инцидента остаток антисептика, который вызвал летальные исходы, отправили на экспертизу.
— Количественный химический анализ установил содержание метанола 69%. Метиловый спирт может вызвать острые отравления со смертельным исходом при ингаляции, глотании; раздражает слизистые оболочки верхних дыхательных путей, глаз, — добавили в службе.
Так, при приеме внутрь смертельная доза метанола для человека равна 30 граммов. Однако тяжелое отравление, сопровождающееся слепотой, может быть вызвано 5-10 граммами вещества. В связи с этим в Роспотребнадзоре призвали граждан использовать антисептические средства лишь для наружного применения.
Кроме того, информация об инциденте была направлена в правоохранительные органы, начаты рейды по выявлению антисептика в объектах торговли. Также продукция была снята с реализации.
Напомним, в Санкт-Петербурге убили пассажира маршрутки после того, как он попросил двух других пассажиров надеть маски. Подозреваемого в преступлении задержали.
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В российской Якутии девять человек отравились после того, как выпили антисептик. Семь человек умерли.
Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
— 19 ноября 2020 года в селе Томтор Таттинского района зарегистрировано 9 случаев отравления спиртосодержащим веществом, в том числе 7 с летальным исходом, — говорится в сообщении.
Предварительно установлено, что граждане приобрели 5 литровую канистру со спиртосодержащим веществом «Кожный антисептик для обработки рук» и употребили его внутрь. После инцидента остаток антисептика, который вызвал летальные исходы, отправили на экспертизу.
— Количественный химический анализ установил содержание метанола 69%. Метиловый спирт может вызвать острые отравления со смертельным исходом при ингаляции, глотании; раздражает слизистые оболочки верхних дыхательных путей, глаз, — добавили в службе.
Так, при приеме внутрь смертельная доза метанола для человека равна 30 граммов. Однако тяжелое отравление, сопровождающееся слепотой, может быть вызвано 5-10 граммами вещества. В связи с этим в Роспотребнадзоре призвали граждан использовать антисептические средства лишь для наружного применения.
Кроме того, информация об инциденте была направлена в правоохранительные органы, начаты рейды по выявлению антисептика в объектах торговли. Также продукция была снята с реализации.
Напомним, в Санкт-Петербурге убили пассажира маршрутки после того, как он попросил двух других пассажиров надеть маски. Подозреваемого в преступлении задержали.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов