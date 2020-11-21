В российской Якутии девять человек отравились после того, как выпили антисептик. Семь человек умерли.

Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

— 19 ноября 2020 года в селе Томтор Таттинского района зарегистрировано 9 случаев отравления спиртосодержащим веществом, в том числе 7 с летальным исходом, — говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что граждане приобрели 5 литровую канистру со спиртосодержащим веществом «Кожный антисептик для обработки рук» и употребили его внутрь. После инцидента остаток антисептика, который вызвал летальные исходы, отправили на экспертизу.

— Количественный химический анализ установил содержание метанола 69%. Метиловый спирт может вызвать острые отравления со смертельным исходом при ингаляции, глотании; раздражает слизистые оболочки верхних дыхательных путей, глаз, — добавили в службе.

Так, при приеме внутрь смертельная доза метанола для человека равна 30 граммов. Однако тяжелое отравление, сопровождающееся слепотой, может быть вызвано 5-10 граммами вещества. В связи с этим в Роспотребнадзоре призвали граждан использовать антисептические средства лишь для наружного применения.

Кроме того, информация об инциденте была направлена в правоохранительные органы, начаты рейды по выявлению антисептика в объектах торговли. Также продукция была снята с реализации.

Напомним, в Санкт-Петербурге убили пассажира маршрутки после того, как он попросил двух других пассажиров надеть маски. Подозреваемого в преступлении задержали.