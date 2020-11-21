С начала избирательной кампании, 5 сентября, правоохранители открыли 1 тысячу 154 уголовных производств по местным выборам в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

— В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о 1 тысячу 154 уголовных производствах, — говорится в сообщении.

Отмечается, что 737 дел было открыто по фактам нарушения избирательного законодательства, а еще 417 — связаны с избирательным процессом. Также правоохранители составили 2 тысячи 480 протоколов о совершении административных правонарушений, связанных с нарушением избирательного законодательства.

Всего поступило 16 тысяч 664 заявления и сообщения о нарушениях избирательного законодательства.

Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила схему подкупа избирателей в пользу одного из кандидатов на должность Ужгородского городского головы.