С начала избирательной кампании, 5 сентября, правоохранители открыли 1 тысячу 154 уголовных производств по местным выборам в Украине.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
— В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о 1 тысячу 154 уголовных производствах, — говорится в сообщении.
Отмечается, что 737 дел было открыто по фактам нарушения избирательного законодательства, а еще 417 — связаны с избирательным процессом. Также правоохранители составили 2 тысячи 480 протоколов о совершении административных правонарушений, связанных с нарушением избирательного законодательства.
Всего поступило 16 тысяч 664 заявления и сообщения о нарушениях избирательного законодательства.
Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила схему подкупа избирателей в пользу одного из кандидатов на должность Ужгородского городского головы.
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С начала избирательной кампании, 5 сентября, правоохранители открыли 1 тысячу 154 уголовных производств по местным выборам в Украине.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
— В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о 1 тысячу 154 уголовных производствах, — говорится в сообщении.
Отмечается, что 737 дел было открыто по фактам нарушения избирательного законодательства, а еще 417 — связаны с избирательным процессом. Также правоохранители составили 2 тысячи 480 протоколов о совершении административных правонарушений, связанных с нарушением избирательного законодательства.
Всего поступило 16 тысяч 664 заявления и сообщения о нарушениях избирательного законодательства.
Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила схему подкупа избирателей в пользу одного из кандидатов на должность Ужгородского городского головы.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов