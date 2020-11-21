В Николаевской области предприятия, которые отвечают за содержание дорог, не готовы к ухудшению погоды в зимний период.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции в Николаевской области.

Патрульные провели осенний комиссионный осмотр автомобильных дорог, улиц и железнодорожных переездов.

По результатам проведенного осмотра, руководство управления патрульной полиции Николаевщины осталось крайне недовольным готовностью дорожников к принятию мер в случае наступления неблагоприятных погодных условий. Поэтому инспекторы отдела безопасности дорожного движения начали повторную проверку готовности дорожных предприятий к содержанию дорог Николаевской области в зимний период.

— По данным полиции, на сегодняшний день предприятия к неблагоприятным погодным условиям еще не готовы — песчано-соляная смесь заготовлена только на 45-50%, недостаточно количество снегоочистительной техники и другие недостатки. А существующая снегоуборочная техника, в своем большинстве, не переведена в режим работы в условиях ухудшения дорожных условий. И если в областном центре и на дорогах местного значения ситуация более или менее удовлетворительная, то очищение от последствий непогоды дорог государственного значения пока вызывает серьезное беспокойство у патрульных, — говорится в сообщении.

В ближайшее время патрульные планируют еще раз проверить основные предприятия и организации, на которые возложены обязанности поддерживать автомобильные дороги в надлежащем состоянии во время возможных снегопадов, гололеда и других осложнений погодных условий.

Напомним, Служба автомобильных дорог Николаевской области собирается потратить на содержание дорог государственного значения до конца 2022 года больше 2,5 миллиарда гривен.