В Николаевской области предприятия, которые отвечают за содержание дорог, не готовы к ухудшению погоды в зимний период.
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции в Николаевской области.
Патрульные провели осенний комиссионный осмотр автомобильных дорог, улиц и железнодорожных переездов.
По результатам проведенного осмотра, руководство управления патрульной полиции Николаевщины осталось крайне недовольным готовностью дорожников к принятию мер в случае наступления неблагоприятных погодных условий. Поэтому инспекторы отдела безопасности дорожного движения начали повторную проверку готовности дорожных предприятий к содержанию дорог Николаевской области в зимний период.
— По данным полиции, на сегодняшний день предприятия к неблагоприятным погодным условиям еще не готовы — песчано-соляная смесь заготовлена только на 45-50%, недостаточно количество снегоочистительной техники и другие недостатки. А существующая снегоуборочная техника, в своем большинстве, не переведена в режим работы в условиях ухудшения дорожных условий. И если в областном центре и на дорогах местного значения ситуация более или менее удовлетворительная, то очищение от последствий непогоды дорог государственного значения пока вызывает серьезное беспокойство у патрульных, — говорится в сообщении.
В ближайшее время патрульные планируют еще раз проверить основные предприятия и организации, на которые возложены обязанности поддерживать автомобильные дороги в надлежащем состоянии во время возможных снегопадов, гололеда и других осложнений погодных условий.
Напомним, Служба автомобильных дорог Николаевской области собирается потратить на содержание дорог государственного значения до конца 2022 года больше 2,5 миллиарда гривен.
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В Николаевской области предприятия, которые отвечают за содержание дорог, не готовы к ухудшению погоды в зимний период.
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции в Николаевской области.
Патрульные провели осенний комиссионный осмотр автомобильных дорог, улиц и железнодорожных переездов.
По результатам проведенного осмотра, руководство управления патрульной полиции Николаевщины осталось крайне недовольным готовностью дорожников к принятию мер в случае наступления неблагоприятных погодных условий. Поэтому инспекторы отдела безопасности дорожного движения начали повторную проверку готовности дорожных предприятий к содержанию дорог Николаевской области в зимний период.
— По данным полиции, на сегодняшний день предприятия к неблагоприятным погодным условиям еще не готовы — песчано-соляная смесь заготовлена только на 45-50%, недостаточно количество снегоочистительной техники и другие недостатки. А существующая снегоуборочная техника, в своем большинстве, не переведена в режим работы в условиях ухудшения дорожных условий. И если в областном центре и на дорогах местного значения ситуация более или менее удовлетворительная, то очищение от последствий непогоды дорог государственного значения пока вызывает серьезное беспокойство у патрульных, — говорится в сообщении.
В ближайшее время патрульные планируют еще раз проверить основные предприятия и организации, на которые возложены обязанности поддерживать автомобильные дороги в надлежащем состоянии во время возможных снегопадов, гололеда и других осложнений погодных условий.
Напомним, Служба автомобильных дорог Николаевской области собирается потратить на содержание дорог государственного значения до конца 2022 года больше 2,5 миллиарда гривен.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов