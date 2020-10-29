Служба автомобильных дорог Николаевской области собирается потратить на содержание дорог государственного значения до конца 2022 года больше 2,5 миллиарда гривен.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.

Согласно данным ресурса, САД объявила тендер по содержанию дорог общего пользования государственного значения Николаевской области на ожидаемую сумму 2 миллиарда 587 миллионов 2 тысячи 163 гривны.

В соответствии с тендерными заданиями, подрядчики должны будут до 31 декабря 2022 года заниматься содержанием дорог, укреплением обочин, уборкой обочин, заменой дорожных знаков, нанесением дорожной разметки, ликвидацией ям и выбоин, осуществлять уход за зелеными насаждениями, уходом за остановками, и выполнять ряд других работ.

На данный момент идет процесс подачи заявок от будущих участников аукциона, который состоится 4 января 2021 года.

Напомним, Служба автомобильных дорог Николаевской области собирается отдать одесской фирме 232,8 миллиона гривен за содержание областных дорог.