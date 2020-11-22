В городе Порту-Алегри на юге Бразилии более тысячи демонстрантов разгромили супермаркет Carrefour Brasil после того, как его охранники забили до смерти чернокожего мужчину.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на репортажи местных телеканалов.

Убийство темнокожего бразильца вызвало беспорядки по всей стране. По данным полиции штата Риу-Гранди-ду-Сул, трагедия произошла поздно вечером в четверг, когда сотрудница магазина позвонила в службу безопасности после того, как мужчина пригрозил напасть на нее.

В соцсетях были опубликованы фотокадры смертельного избиения чернокожего. Отец погибшего сообщил местным СМИ, что сыну было 40 лет, его звали Жоао Альберто Силвейра Фрейтас.

Первоначальный анализ, проведенный государственным институтом судебной экспертизы, показал, что причиной смерти мужчины могло быть удушье.

В пятницу местное подразделение французской компании Carrefour SA заявило, что глубоко сожалеет о жестокой смерти. Менеджмент немедленно предпринял шаги для обеспечения законного наказания виновных. Руководство компании пообещало расторгнуть контракт с охранной фирмой, уволить сотрудника, отвечавшего за магазин во время инцидента и закрыть супермаркет в знак уважения к погибшему.

Напомним, в Гватемале участники антиправительственной акции протеста подожгли здание парламента.