Утром 22 ноября, направляясь к избирательным участкам Бердянска Запорожской области, трое наблюдателей Гражданской сети ОПОРА попали в ДТП.

Об этом сообщила координатор ОПОРЫ Ольга Айвазовская.

— Сегодняшнее утро началось с трагического сообщения об аварии, в которую попали трое наших наблюдателей в 6 утра. Причиной аварии стали погодные условия, гололедица и состояние дороги, - сообщила Ольга Айвазовская.

Также она рассказала, что пострадавшие получили травмы и были доставлены в больницу.

— Двое коллег получили телесные повреждения в виде ссадин на теле, ушиб грудной клетки, сотрясение мозга. Водитель получил телесные повреждения в виде компрессионного перелома 12 позвонка и ушиб грудной клетки. Первая медицинская помощь была оказана в районной больнице Приморска, а для доставки в Запорожскую областную клиническую больницу наблюдателя ОПОРЫ Юрия Бородавки был направлен реанимобиль из областного центра. Мы надеемся на скорое восстановление участников трагического события и будем помогать нашим коллегам, - рассказала Ольга Айвазовская.

Отметим, в воскресенье, 22 ноября, в 11 городах 9 областей Украины проходит повторное голосование на выборах городского головы. Мэра во втором туре выбирают в Днепре и Никополе (Днепропетровская область), Славянске (Донецкая область), Ужгороде (Закарпатская область), Бердянске (Запорожская область), Львове и Дрогобыче (Львовская область), Николаеве, Полтаве, Ровно и Черкассах.

Напомним, что НикВести ведут прямой онлайн-репортаж со дня выборов городского головы в Николаеве.