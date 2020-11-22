|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|07:05
|Заход солнца:
|16:11
|Температура завтра:
|+7 C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|07:23
|Заход солнца:
|16:04
|Температура завтра:
|+6 C°
В Николаеве патрульные роты ТОР задержали вероятного распространителя «закладок» наркотических веществ.
Об этом сообщили в областном управлении патрульной полиции.
На улице Космонавтов патрульные заметили двух мужчин, поведение которых показалось им подозрительным. Мужчины, на первый взгляд, что-то искали на территории парка. Увидев патрульных, граждане пытались быстро уйти и избежать общения с полицейскими.
Во время поверхностной проверки, один из мужчин сообщил, что в пакете, который он имел с собой, находится бумажный стаканчик емкостью 200 мм с наркотическим веществом кристаллического происхождения белого цвета, а также 11 пакетиков с наркотическими веществами.
Для дальнейшего выяснения обстоятельств происшествия на место патрульные вызвали следственно-оперативную группу.
Напомним, ранее в Николаевской области на сбыте наркотиков задержали бывшего военного и инспектора погранотряда.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов
В Николаеве патрульные роты ТОР задержали вероятного распространителя «закладок» наркотических веществ.
Об этом сообщили в областном управлении патрульной полиции.
На улице Космонавтов патрульные заметили двух мужчин, поведение которых показалось им подозрительным. Мужчины, на первый взгляд, что-то искали на территории парка. Увидев патрульных, граждане пытались быстро уйти и избежать общения с полицейскими.
Во время поверхностной проверки, один из мужчин сообщил, что в пакете, который он имел с собой, находится бумажный стаканчик емкостью 200 мм с наркотическим веществом кристаллического происхождения белого цвета, а также 11 пакетиков с наркотическими веществами.
Для дальнейшего выяснения обстоятельств происшествия на место патрульные вызвали следственно-оперативную группу.
Напомним, ранее в Николаевской области на сбыте наркотиков задержали бывшего военного и инспектора погранотряда.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов