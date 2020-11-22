В Николаеве патрульные роты ТОР задержали вероятного распространителя «закладок» наркотических веществ.

Об этом сообщили в областном управлении патрульной полиции.

На улице Космонавтов патрульные заметили двух мужчин, поведение которых показалось им подозрительным. Мужчины, на первый взгляд, что-то искали на территории парка. Увидев патрульных, граждане пытались быстро уйти и избежать общения с полицейскими.

Во время поверхностной проверки, один из мужчин сообщил, что в пакете, который он имел с собой, находится бумажный стаканчик емкостью 200 мм с наркотическим веществом кристаллического происхождения белого цвета, а также 11 пакетиков с наркотическими веществами.

Для дальнейшего выяснения обстоятельств происшествия на место патрульные вызвали следственно-оперативную группу.