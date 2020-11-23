В Бердянске председатель одной из участковых избирательных комиссий сообщила правоохранителям о том, что бюллетени не соответствуют требованиям избирательного законодательства.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Запорожской области.

«В Бердянский отдел полиции Главного управления Национальной полиции в Запорожской области поступило сообщение от председателя одной из УИК о том, что ею среди избирательных документов обнаружен Акт от 20 ноября 2020 года о несоответствии бюллетеней требованиям ч.4 ст. 240 Избирательного кодекса Украины», — говорится в сообщении.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158-3 (Фальсификация, подделка, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации, документации референдума, похищение, повреждение, сокрытие, уничтожение печати избирательной комиссии, комиссии референдума, избирательной урны, списка избирателей или участников референдума) Уголовного кодекса Украины.

Санкция по статье предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Ранее соообщалось, что в день голосования полицейские зарегистрировали 407 сообщений, связанных с нарушениями избирательного процесса, по которым начато 11 уголовных производств и составлено 10 админпротоколов.