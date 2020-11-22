В день голосования полицейские зарегистрировали 407 сообщений, связанных с нарушениями избирательного процесса, по которым начато 11 уголовных производств и составлено 10 админпротоколов.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Больше всего нарушений зарегистрировано в Днепропетровской области — 206. Во Львовской — 46, Полтавской — 41, Ровенской — 34, Николаевской — 26, Донецкой — 15, Запорожской — 14, Закарпатской — 12, Черкасской — 11 и в Кировоградской — 2 нарушения.

В основном происшествия касались фотографирования избирательного бюллетеня или избирательной документации — 177, незаконной агитации — 36, подкупа избирателей — 20, конфликта — 13, уничтожения или порчи бюллетеня или другой избирательной документации — 12, фальсификации избирательных документов – 8, незаконного опроса — 4, конфликтов между членами ТИК (УИК) — 3, попытки или вынесения избирательного бюллетеня — 3.

За сутки в ЕРДР внесены сведения об 11 уголовных производствах: 5 — по статье 158-3 (Фальсификация, подделка, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации) Уголовного кодекса Украины (3 — во Львовской и 2 в Днепропетровской областях); 2 — по статье 160 (Подкуп избирателя) Уголовного кодекса Украины (в Днепропетровской и Ровенской областях), 1 — по статье 158-1 (незаконное использование избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования) Уголовного кодекса Украины (в Закарпатской области); 1 — по статье 159 (Нарушение тайны голосования) Уголовного кодекса Украины (в Днепропетровской области); 1 — по статье 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины (в Полтавской области); 1 — по статье 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков) Уголовного кодекса Украины (во Львовской области).

Напомним, в Николаеве полицейские проверяют сообщение о бесплатном предоставлении услуг такси по подвозу избирателей на избирательные участки.