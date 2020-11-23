За прошедшие сутки, 22 ноября, на Донбассе было зафиксировано шесть фактов нарушения режима прекращения огня. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.
Так, в пригороде Авдеевки российско-оккупационные войска открыли огонь из автоматического станкового гранатомета, а неподалеку Новолуганского — со станкового противотанкового гранатомета. В районах населенных пунктов Шумы и Водяное враг применил гранатометы различных систем и стрелковое оружие. Кроме того, со стороны временно оккупированной Ужовки в направлении Водяного оккупанты провели дистанционное минирование позиций украинских войск, используя мины ПОМ-2.
С начала текущих суток, 23 ноября, вдоль линии разграничения наблюдалась тишина, нарушений договоренностей в районе проведения операции не выявлено.
Напомним, с начала перемирия на Донбассе 27 июля Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала в общей сложности 2 492 нарушения режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.
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За прошедшие сутки, 22 ноября, на Донбассе было зафиксировано шесть фактов нарушения режима прекращения огня. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.
Так, в пригороде Авдеевки российско-оккупационные войска открыли огонь из автоматического станкового гранатомета, а неподалеку Новолуганского — со станкового противотанкового гранатомета. В районах населенных пунктов Шумы и Водяное враг применил гранатометы различных систем и стрелковое оружие. Кроме того, со стороны временно оккупированной Ужовки в направлении Водяного оккупанты провели дистанционное минирование позиций украинских войск, используя мины ПОМ-2.
С начала текущих суток, 23 ноября, вдоль линии разграничения наблюдалась тишина, нарушений договоренностей в районе проведения операции не выявлено.
Напомним, с начала перемирия на Донбассе 27 июля Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала в общей сложности 2 492 нарушения режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов