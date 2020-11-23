За прошедшие сутки, 22 ноября, на Донбассе было зафиксировано шесть фактов нарушения режима прекращения огня. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

Так, в пригороде Авдеевки российско-оккупационные войска открыли огонь из автоматического станкового гранатомета, а неподалеку Новолуганского — со станкового противотанкового гранатомета. В районах населенных пунктов Шумы и Водяное враг применил гранатометы различных систем и стрелковое оружие. Кроме того, со стороны временно оккупированной Ужовки в направлении Водяного оккупанты провели дистанционное минирование позиций украинских войск, используя мины ПОМ-2.

С начала текущих суток, 23 ноября, вдоль линии разграничения наблюдалась тишина, нарушений договоренностей в районе проведения операции не выявлено.