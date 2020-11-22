С начала перемирия на Донбассе 27 июля Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала в общей сложности 2 492 нарушения режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.

Как говорится в отчете СММ ОБСЕ, среди них — 988 взрывов, а также 1 369 очередей и выстрелов.

В частности, за последние сутки в Донецкой области СММ зафиксировала 32 нарушения режима прекращения огня. Из них примерно 90% произошли в южном направлении от Донецкой фильтровальной станции.

Кроме того, в Луганской области наблюдатели зафиксировали 2 нарушения режима прекращения огня вблизи Золотого.

Напомним, что в зоне боевых действий на Донбассе 21 октября боевики снова нарушили режим «перемирия» и открывали огонь по украинским позициям возле Водяного. Потерь среди украинских военнослужащих не было.