В зоне боевых действий на Донбассе 21 октября боевики снова нарушили режим «перемирия» и открывали огонь по украинским позициям возле Водяного. Потерь среди украинских военнослужащих не было.

Об этом сообщили в штабе ООС.

Так, за прошедшие сутки украинские военные зафиксировали выстрелы с автоматического станкового гранатомета вблизи населенного пункта Водяное.

В штабе отмечают, что вражеский огонь не представлял угрозы жизни и здоровью военнослужащих, поэтому украинская сторона не открывала огонь.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

С начала текущих суток, 22 ноября, обстрелов со стороны боевиков не зафиксировано, сообщили в штабе.

Напомним, что в Донецкой области первые девять владельцев домов, разрушенных из-за военных действий, смогут получить компенсацию за потерянное жилье.