В зоне боевых действий на Донбассе 21 октября боевики снова нарушили режим «перемирия» и открывали огонь по украинским позициям возле Водяного. Потерь среди украинских военнослужащих не было.
Об этом сообщили в штабе ООС.
Так, за прошедшие сутки украинские военные зафиксировали выстрелы с автоматического станкового гранатомета вблизи населенного пункта Водяное.
В штабе отмечают, что вражеский огонь не представлял угрозы жизни и здоровью военнослужащих, поэтому украинская сторона не открывала огонь.
Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.
С начала текущих суток, 22 ноября, обстрелов со стороны боевиков не зафиксировано, сообщили в штабе.
Напомним, что в Донецкой области первые девять владельцев домов, разрушенных из-за военных действий, смогут получить компенсацию за потерянное жилье.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов
В зоне боевых действий на Донбассе 21 октября боевики снова нарушили режим «перемирия» и открывали огонь по украинским позициям возле Водяного. Потерь среди украинских военнослужащих не было.
Об этом сообщили в штабе ООС.
Так, за прошедшие сутки украинские военные зафиксировали выстрелы с автоматического станкового гранатомета вблизи населенного пункта Водяное.
В штабе отмечают, что вражеский огонь не представлял угрозы жизни и здоровью военнослужащих, поэтому украинская сторона не открывала огонь.
Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.
С начала текущих суток, 22 ноября, обстрелов со стороны боевиков не зафиксировано, сообщили в штабе.
Напомним, что в Донецкой области первые девять владельцев домов, разрушенных из-за военных действий, смогут получить компенсацию за потерянное жилье.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов