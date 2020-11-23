По состоянию на 10:00 23 ноября в Николаевской области зарегистрировано 425 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщает Николаевский штаб ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
За прошедшие сутки зарегистрировано 425 новых подтвержденных случаев COVID-19, из них по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлен в 714 (+29) работников учреждений здравоохранения. Выздоровели больных за сутки — 123 человека, всего выздоровели – 4950. Умерло всего от последствий COVID-19 — 276, за сутки — 2.
Напомним, в Украине за минувшие сутки, 22 ноября, коронавирусное заболевание подтвердили еще у 10 тысяч 945 человек. Также известно, что вчера 4 тысячи 143 пациента выздоровели, а 124 — умерли от осложнений.
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По состоянию на 10:00 23 ноября в Николаевской области зарегистрировано 425 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщает Николаевский штаб ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
За прошедшие сутки зарегистрировано 425 новых подтвержденных случаев COVID-19, из них по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлен в 714 (+29) работников учреждений здравоохранения. Выздоровели больных за сутки — 123 человека, всего выздоровели – 4950. Умерло всего от последствий COVID-19 — 276, за сутки — 2.
Напомним, в Украине за минувшие сутки, 22 ноября, коронавирусное заболевание подтвердили еще у 10 тысяч 945 человек. Также известно, что вчера 4 тысячи 143 пациента выздоровели, а 124 — умерли от осложнений.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов