По состоянию на 10:00 23 ноября в Николаевской области зарегистрировано 425 новых случаев COVID-19.

Об этом сообщает Николаевский штаб ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

За прошедшие сутки зарегистрировано 425 новых подтвержденных случаев COVID-19, из них по месту жительства:

город Николаев - 246;

город Первомайск - 3;

город Южноукраинск - 18;

город Вознесенск - 5;

город Очаков - 10;

Арбузинский район - 7;

Баштанский район - 0;

Березанский район - 6;

Братский район - 9;

Березнеговатский район - 2;

Веселиновский район - 18;

Витовский район - 22;

Вознесенский район - 0;

Врадиевский район - 0;

Еланецкий район - 0;

Доманевский район - 10;

Казанковский район - 12;

Кривоозерский район - 0;

Николаевский район - 6;

Новобугский район - 7;

Новоодесский район - 0;

Очаковский район - 5;

Первомайский район - 13;

Снигиревский район - 26.

Заболевание COVID-19 установлен в 714 (+29) работников учреждений здравоохранения. Выздоровели больных за сутки — 123 человека, всего выздоровели – 4950. Умерло всего от последствий COVID-19 — 276, за сутки — 2.

Напомним, в Украине за минувшие сутки, 22 ноября, коронавирусное заболевание подтвердили еще у 10 тысяч 945 человек. Также известно, что вчера 4 тысячи 143 пациента выздоровели, а 124 — умерли от осложнений.