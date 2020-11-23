В Киеве разоблачили троих сотрудников Национальной полиции. Они подозреваются в похищении человека с требованием выкупа.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
Установлено, что полицейские без законных оснований задержали гражданина, продававшего автомобиль. Они его удерживали и требовали 10 тысяч долларов за непривлечение к ответственности за якобы продажу краденого автомобиля. После получения части выкупа в размере двух тысяч евро, полицейские отпустили мужчину.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым по ч.2 статьи 146 (незаконное лишение свободы человека) меры пресечения и отстранении от должностей.
Напомним, 25 мая внутренняя безопасность Нацполиции задержала двух полицейских Кагарлицкого отдела полиции по подозрению в изнасиловании. Позже в Государственном бюро расследований (ГБР) рассказали детали изнасилования полицейскими женщины в Киевской области.
По мнению министра, эта ситуация непохожа на ту, которая произошла в 2013 году во Врадиевке Николаевской области, когда милиция и прокуратура области в течение нескольких дней покрывали капитана и старшего лейтенанта милиции (а также их соучастника — местного таксиста), которые в ночь с 26 на 27 июня совершили групповое изнасилование и «оконченное покушение на умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью» в отношении местной жительницы Ирины Крашковой.
Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что после пыток и изнасилования в отделении полиции Кагарлыка в каждом полицейском участке заработает система Сustody Records.
Помимо этого Арсен Аваков отказался приносить свои извинения перед людьми, которые пострадали от произвола сотрудников полиции.
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В Киеве разоблачили троих сотрудников Национальной полиции. Они подозреваются в похищении человека с требованием выкупа.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
Установлено, что полицейские без законных оснований задержали гражданина, продававшего автомобиль. Они его удерживали и требовали 10 тысяч долларов за непривлечение к ответственности за якобы продажу краденого автомобиля. После получения части выкупа в размере двух тысяч евро, полицейские отпустили мужчину.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым по ч.2 статьи 146 (незаконное лишение свободы человека) меры пресечения и отстранении от должностей.
Напомним, 25 мая внутренняя безопасность Нацполиции задержала двух полицейских Кагарлицкого отдела полиции по подозрению в изнасиловании. Позже в Государственном бюро расследований (ГБР) рассказали детали изнасилования полицейскими женщины в Киевской области.
По мнению министра, эта ситуация непохожа на ту, которая произошла в 2013 году во Врадиевке Николаевской области, когда милиция и прокуратура области в течение нескольких дней покрывали капитана и старшего лейтенанта милиции (а также их соучастника — местного таксиста), которые в ночь с 26 на 27 июня совершили групповое изнасилование и «оконченное покушение на умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью» в отношении местной жительницы Ирины Крашковой.
Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что после пыток и изнасилования в отделении полиции Кагарлыка в каждом полицейском участке заработает система Сustody Records.
Помимо этого Арсен Аваков отказался приносить свои извинения перед людьми, которые пострадали от произвола сотрудников полиции.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов