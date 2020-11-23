В Киеве разоблачили троих сотрудников Национальной полиции. Они подозреваются в похищении человека с требованием выкупа.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Установлено, что полицейские без законных оснований задержали гражданина, продававшего автомобиль. Они его удерживали и требовали 10 тысяч долларов за непривлечение к ответственности за якобы продажу краденого автомобиля. После получения части выкупа в размере двух тысяч евро, полицейские отпустили мужчину.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым по ч.2 статьи 146 (незаконное лишение свободы человека) меры пресечения и отстранении от должностей.

Напомним, 25 мая внутренняя безопасность Нацполиции задержала двух полицейских Кагарлицкого отдела полиции по подозрению в изнасиловании. Позже в Государственном бюро расследований (ГБР) рассказали детали изнасилования полицейскими женщины в Киевской области.

По мнению министра, эта ситуация непохожа на ту, которая произошла в 2013 году во Врадиевке Николаевской области, когда милиция и прокуратура области в течение нескольких дней покрывали капитана и старшего лейтенанта милиции (а также их соучастника — местного таксиста), которые в ночь с 26 на 27 июня совершили групповое изнасилование и «оконченное покушение на умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью» в отношении местной жительницы Ирины Крашковой.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что после пыток и изнасилования в отделении полиции Кагарлыка в каждом полицейском участке заработает система Сustody Records.

Помимо этого Арсен Аваков отказался приносить свои извинения перед людьми, которые пострадали от произвола сотрудников полиции.