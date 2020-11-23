В Николаеве суд назначил ночной домашний арест предпринимателю, который подозревается в передаче взятки полицейскому.

Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда города Николаева.

Согласно материалам ходатайства, в ходе отработки сотрудниками полиции было установлено, что кафе, расположенное в селе Марьяновка Баштанского района, которое арендует указанный предприниматель, работало после 22:00 в нарушение карантинных ограничений.

Сведения об этом были внесены в журнал единого учета заявлений и сообщений о правонарушениях.

«10 ноября предприниматель встретился с и.о. начальника Баштанского ОП ГУНП в Николаевской области и предложил ему неправомерную выгоду в сумме 10 тысяч гривен за не составление протокола об административном правонарушении, предусмотренном ст.44-3 КоАП «Нарушение правил карантина людей». 13 ноября, находясь в рабочем кабинете и.о. начальника Баштанского ОП ГУНП в области, подозреваемый передал ему неправомерную выгоду в сумме 10 тысяч гривен», — говорится в сообщении.

Исследовав материалы дела, следственный судья Сергей Медюк избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Кроме этого на предпринимателя возложены обязанности появляться к следователю, прокурору, в суд по первому требованию; не отлучаться из населенного пункта, где он проживает без разрешения, а также сообщать об изменении места жительства и работы.