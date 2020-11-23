В Николаеве суд назначил ночной домашний арест предпринимателю, который подозревается в передаче взятки полицейскому.
Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда города Николаева.
Согласно материалам ходатайства, в ходе отработки сотрудниками полиции было установлено, что кафе, расположенное в селе Марьяновка Баштанского района, которое арендует указанный предприниматель, работало после 22:00 в нарушение карантинных ограничений.
Сведения об этом были внесены в журнал единого учета заявлений и сообщений о правонарушениях.
«10 ноября предприниматель встретился с и.о. начальника Баштанского ОП ГУНП в Николаевской области и предложил ему неправомерную выгоду в сумме 10 тысяч гривен за не составление протокола об административном правонарушении, предусмотренном ст.44-3 КоАП «Нарушение правил карантина людей». 13 ноября, находясь в рабочем кабинете и.о. начальника Баштанского ОП ГУНП в области, подозреваемый передал ему неправомерную выгоду в сумме 10 тысяч гривен», — говорится в сообщении.
Исследовав материалы дела, следственный судья Сергей Медюк избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.
Кроме этого на предпринимателя возложены обязанности появляться к следователю, прокурору, в суд по первому требованию; не отлучаться из населенного пункта, где он проживает без разрешения, а также сообщать об изменении места жительства и работы.
Ранее сообщалось, что в течение последних двух дней полиция вынесла 1395 постановлений о нарушении правил карантина, предусматривающих штрафы за неношение маски в общественных местах.
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В Николаеве суд назначил ночной домашний арест предпринимателю, который подозревается в передаче взятки полицейскому.
Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда города Николаева.
Согласно материалам ходатайства, в ходе отработки сотрудниками полиции было установлено, что кафе, расположенное в селе Марьяновка Баштанского района, которое арендует указанный предприниматель, работало после 22:00 в нарушение карантинных ограничений.
Сведения об этом были внесены в журнал единого учета заявлений и сообщений о правонарушениях.
«10 ноября предприниматель встретился с и.о. начальника Баштанского ОП ГУНП в Николаевской области и предложил ему неправомерную выгоду в сумме 10 тысяч гривен за не составление протокола об административном правонарушении, предусмотренном ст.44-3 КоАП «Нарушение правил карантина людей». 13 ноября, находясь в рабочем кабинете и.о. начальника Баштанского ОП ГУНП в области, подозреваемый передал ему неправомерную выгоду в сумме 10 тысяч гривен», — говорится в сообщении.
Исследовав материалы дела, следственный судья Сергей Медюк избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.
Кроме этого на предпринимателя возложены обязанности появляться к следователю, прокурору, в суд по первому требованию; не отлучаться из населенного пункта, где он проживает без разрешения, а также сообщать об изменении места жительства и работы.
Ранее сообщалось, что в течение последних двух дней полиция вынесла 1395 постановлений о нарушении правил карантина, предусматривающих штрафы за неношение маски в общественных местах.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов