В течение последних двух дней полиция вынесла 1395 постановлений о нарушении правил карантина, предусматривающих штрафы за неношение маски в общественных местах.
Об этом сообщает Национальная полиция.
В частности, 1369 постановлений правоохранители составили за неношение масок в общественных зданиях и сооружениях, а еще 26 — за неношение масок в общественном транспорте. В Киеве, по сообщению столичной полиции, составили всего 17 админпротоколов за неношение масок.
Согласно закону, который 19 ноября подписал президент Владимир Зеленский, пребывание в общественных заведениях и транспорте без средств личной защиты влечет за собой административную ответственность — штраф в размере от 170 до 255 грн.
Напомним, ведение штрафов за нахождение в общественных местах и транспорте без масок поддерживают 75% украинцев.
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В течение последних двух дней полиция вынесла 1395 постановлений о нарушении правил карантина, предусматривающих штрафы за неношение маски в общественных местах.
Об этом сообщает Национальная полиция.
В частности, 1369 постановлений правоохранители составили за неношение масок в общественных зданиях и сооружениях, а еще 26 — за неношение масок в общественном транспорте. В Киеве, по сообщению столичной полиции, составили всего 17 админпротоколов за неношение масок.
Согласно закону, который 19 ноября подписал президент Владимир Зеленский, пребывание в общественных заведениях и транспорте без средств личной защиты влечет за собой административную ответственность — штраф в размере от 170 до 255 грн.
Напомним, ведение штрафов за нахождение в общественных местах и транспорте без масок поддерживают 75% украинцев.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов