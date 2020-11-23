Об этом сообщает Национальная полиция.

В частности, 1369 постановлений правоохранители составили за неношение масок в общественных зданиях и сооружениях, а еще 26 — за неношение масок в общественном транспорте. В Киеве, по сообщению столичной полиции, составили всего 17 админпротоколов за неношение масок.

Согласно закону, который 19 ноября подписал президент Владимир Зеленский, пребывание в общественных заведениях и транспорте без средств личной защиты влечет за собой административную ответственность — штраф в размере от 170 до 255 грн.

Напомним, ведение штрафов за нахождение в общественных местах и транспорте без масок поддерживают 75% украинцев.