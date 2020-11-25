На птицефабрике японского города Мунаката префектуры Фукуока власти выявили вспышку птичьего гриппа.
Об этом сообщает агентство Kyodo.
Отмечается, что это второй регион на юго-западе страны, в котором подтвердили инфекцию у кур.В Фукуоке в рамках санитарных мер руководство региона намерено забить около 93,5 тысячи птиц.
При этом ранее в префектуре Кагава уже уничтожили более миллиона кур из-за нескольких одновременных вспышек птичьего гриппа.
Ранее сообщалось, что на норковой ферме на севере Польши зафиксировали первые случаи коронавируса у животных.
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На птицефабрике японского города Мунаката префектуры Фукуока власти выявили вспышку птичьего гриппа.
Об этом сообщает агентство Kyodo.
Отмечается, что это второй регион на юго-западе страны, в котором подтвердили инфекцию у кур.В Фукуоке в рамках санитарных мер руководство региона намерено забить около 93,5 тысячи птиц.
При этом ранее в префектуре Кагава уже уничтожили более миллиона кур из-за нескольких одновременных вспышек птичьего гриппа.
Ранее сообщалось, что на норковой ферме на севере Польши зафиксировали первые случаи коронавируса у животных.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов