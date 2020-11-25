На птицефабрике японского города Мунаката префектуры Фукуока власти выявили вспышку птичьего гриппа.

Об этом сообщает агентство Kyodo.

Отмечается, что это второй регион на юго-западе страны, в котором подтвердили инфекцию у кур.В Фукуоке в рамках санитарных мер руководство региона намерено забить около 93,5 тысячи птиц.

При этом ранее в префектуре Кагава уже уничтожили более миллиона кур из-за нескольких одновременных вспышек птичьего гриппа.

Ранее сообщалось, что на норковой ферме на севере Польши зафиксировали первые случаи коронавируса у животных.