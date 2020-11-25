Миссия ОБСЕ установила, что обнаруженный ранее на оккупированной территории между Петровским и Стилой пакет с противопехотными минами ПМН-2 исчез, а вместо этого появился знак русском языке с предупреждением о минном поле.

Как передает Укринформ, об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ).

«Члены патруля Миссии отметили, что ранее зафиксирован прозрачный пластиковый пакет из примерно 20 противопехотными минами (по оценке, типа ПМН-2), который лежал на земле примерно в 2 км к северу от Петровского и примерно 170 м к востоку от автодороги С051532, между н.п. Стила (неподконтрольный правительству, 34 км к югу от Донецка) и Петровским, изъято », - говорится в отчете

В этом районе появилось предупреждение о минном поле.

«В 3 метрах к западу от той же автодороги, на расстоянии примерно 2,4 км к северу от Петровского, наблюдатели впервые видели красный прямоугольный знак с надписью «Осторожно! Мины!» на русском языке и изображением белого черепа и перекрещенных костей посередине, с помощью которого обозначили известное минное поле», — сообщили в СММ.

В отчете СММ ОБСЕ от 10 ноября сообщалось, что 9 ноября на временно оккупированной территории неподалеку автодороги между н.п. Стила и Петровским мини-БПЛА СММ зафиксировал на земле прозрачный пластиковый пакет с примерно 20 противопехотными минами типа ПМН-2.

Напомним, что российские оккупанты 25 ноября дважды нарушили режим полного прекращения огня на Донбассе, в результате чего погиб украинский военнослужащий.