Российские оккупанты с начала суток дважды нарушили режим полного прекращения огня на Донбассе, в результате чего погиб украинский военнослужащий.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», недалеко от Шумов, российско-оккупационные войска открыли огонь из гранатомета и стрелкового оружия. На другом направлении, в пригороде Авдеевки, работал снайпер. В результате выстрела вражеского снайпера получил огнестрельное ранение военнослужащий Объединенных сил. Для оказания медицинской помощи тяжело раненный украинский защитник был доставлен в лечебное учреждение, где за его жизнь боролись военные врачи. К сожалению, неотложные реанимационные мероприятия не дали результатов — спасти жизнь воина не удалось.

«Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего. О дерзких и коварных действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников немедленно сообщили представителей ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон», — отметили в штабе.

Напомним, что за минувшие сутки, 23 ноября, на Донбассе боевики четыре раза нарушили «режим тишины».