За минувшие сутки на Донбассе боевики четыре раза нарушили «режим тишины».

Об этом сообщает штаб ООС.

Из минометов калибра 82 мм они обстреляли позиции вблизи Красногоровки; из подствольных гранатометов и стрелкового оружия — возле Авдеевки и Водяного.

— На огневые провокации противника украинские военнослужащие оружие в ответ не применяли, — говорится в сообщении.

Раненых и погибших среди украинских военных нет. С начала суток на Донбассе боевики не нарушали «режим тишины».

Напомним, украинская сторона на переговорах в составе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе предлагает провести обмен пленных до 24 декабря этого года — к Рождеству.