За минувшие сутки на Донбассе боевики четыре раза нарушили «режим тишины».
Об этом сообщает штаб ООС.
Из минометов калибра 82 мм они обстреляли позиции вблизи Красногоровки; из подствольных гранатометов и стрелкового оружия — возле Авдеевки и Водяного.
— На огневые провокации противника украинские военнослужащие оружие в ответ не применяли, — говорится в сообщении.
Раненых и погибших среди украинских военных нет. С начала суток на Донбассе боевики не нарушали «режим тишины».
Напомним, украинская сторона на переговорах в составе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе предлагает провести обмен пленных до 24 декабря этого года — к Рождеству.
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За минувшие сутки на Донбассе боевики четыре раза нарушили «режим тишины».
Об этом сообщает штаб ООС.
Из минометов калибра 82 мм они обстреляли позиции вблизи Красногоровки; из подствольных гранатометов и стрелкового оружия — возле Авдеевки и Водяного.
— На огневые провокации противника украинские военнослужащие оружие в ответ не применяли, — говорится в сообщении.
Раненых и погибших среди украинских военных нет. С начала суток на Донбассе боевики не нарушали «режим тишины».
Напомним, украинская сторона на переговорах в составе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе предлагает провести обмен пленных до 24 декабря этого года — к Рождеству.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов