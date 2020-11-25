Об этом сообщил Главнокомандующий ВС Украины генерал-полковник Руслан Хомчак, пишет АрмияInform.

Он отметил, что пока украинские военные соблюдают перемирие.

— Если перед Вооруженными Силами стоит задача без необходимости огонь не открывать, чтобы не провоцировать на соответствующие силовые действия противника, то в подавляющем большинстве, на 99%, эти задачи наши военные выполняют. К сожалению, враг их так же не выполняет, — заявил он.

Хомчак отметил, что за 122 дня режима «тишины» погибли четверо украинских военных: «Конечно, это много, если погибают или травмируются люди. Однако если брать в сравнении с прошлым периодом (мы не берем 2014-2015 годы) это, конечно, мало».

Напомним, 24 ноября российские оккупанты с начала суток дважды нарушили режим полного прекращения огня на Донбассе, в результате чего погиб украинский военнослужащий.