Служба безопасности Украины подозревает командира одного из подразделений Национальной гвардии в передаче спецслужбам РФ сведений в сфере обороны нашего государства.

Об этом информирует пресс-служба СБУ.

Сообщается, что украинский военный в 2019 году был завербован представителями Генерального штаба Генштаба вооруженных сил РФ. По заданию кураторов агент собирал информацию о предоставлении международными партнерами военной помощи подразделениям Нацгвардии и деятельности иностранных инструкторов. Также российскую разведку интересовали схемы расположения украинских военных объектов.

— В ходе проведения неотложных следственных действий по месту службы и жительства фигуранта получены доказательства его противоправной деятельности. Сейчас злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного части 1 статьи 111 (Государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, — сообщают в СБУ.

Если вину докажут, ему грозит лишение свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила генерал-майора Валерия Шайтанова, который работал на ФСБ России.