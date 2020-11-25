С завтрашнего дня, 26 ноября, на николаевских кладбищах прекратятся захоронения из-за конфликта между коммунальным предприятием «Николаевская ритуальная служба» и двумя частными фирмами.

Соответствующее заявление разместили на официальной странице КП «Николаевская ритуальная служба» в Facebook.

— Сегодня, 25 ноября, КП «Николаевская ритуальная служба» посетили сотрудники полиции для проведения обыска и изъятия документов, согласно постановлению суда. Следственные действия проводятся по факту уголовных производств, открытых на основе многочисленных жалоб от двух частных фирм — ООО «Довник Бизнес» и ООО «Литком», — говорится в сообщении.

Эти фирмы жалуются на то, что «Николаевская ритуальная служба» препятствует их деятельности на территории коммунального предприятия.

— Суть конфликта заключается в том, что у фирм закончился договор аренды помещений на территории КП. Поскольку предприятие решило использовать их в своей работе, то в продлении аренды было отказано. Однако предпринимателей это не устраивает, поэтому они пошли в полицию. У нас нет претензий к сотрудникам полиции, которые выполняют свои обязанности. Однако, у нас есть претензии к людям, которые препятствуют нормальной работе коммунального предприятия, преследуя свои меркантильные цели, — добавили на КП.

Директор ритуальной службы Александр Сагайдак заявил, что действия полиции заблокировали работу предприятия.

— Сегодняшние действия сотрудников Центрального отдела полиции заблокировали работу коммунального предприятия «Николаевская ритуальная служба». Мы не можем дальше работать и законно проводить захоронения, поскольку даже книги регистраций захоронений у нас забирают. Поэтому официально сообщаю, что начиная с завтрашнего дня ваших близких и родных на мы не сможем похоронить на кладбищах Николаева. За этими действиями стоят такие частные предприятия как ООО «Летком» и ООО «Довник Бизнес», — сказал директор КП.

Он добавил, что за этими предприятиями стоят Николай Белевят (директор «Литкома»), Максим Бекало, экс-депутат Николаевского горсовета от «Партии регионов» и бывший главврач станции скорой медицинской помощи, который в 2014 году уехал в США, и Юрий Чернега, люстрированный экс-начальник Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины.

По словам Александра Сагайдака, они «с помощью связей делают это беззаконие».

— Прошу прощения за эти неудобства, которые есть последствием действий сотрудников центрального отдела полиции, — добавил он.

Напомним, что о давлении Николаевская ритуальная служба заявила в октябре. Руководство утверждает, что полиция открывает заказные дела, а работников КП, в том числе, смотрителей за кладбищами вызывают на допросы, просят писать многочисленные объяснения, тем самым, мешая предприятию нормально функционировать.