Об этом сообщает пресс-служба Бюро.

В НАБУ объяснили, что судьи ОАСК, которых подозревают в попытке захвата государственной власти, участии в преступной организации и злоупотреблении влиянием, не являются на допросы. Затем детективы подали в Антикоррупционный суд ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде залога.

Судья принял ходатайство и неоднократно вызывал подозреваемых с ОАСК на заседание, однако они игнорируют эти вызовы.

Именно поэтому Бюро просит генпрокурора обратиться в ВСП, чтобы тот дал разрешение на задержание судей ОАСК.