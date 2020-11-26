Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) направило генпрокурору проекты ходатайств в Высший совет правосудия (ВСП) для получения разрешения на задержание и содержание под стражей подозреваемых судей Окружного админсуда Киева.
Об этом сообщает пресс-служба Бюро.
В НАБУ объяснили, что судьи ОАСК, которых подозревают в попытке захвата государственной власти, участии в преступной организации и злоупотреблении влиянием, не являются на допросы. Затем детективы подали в Антикоррупционный суд ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде залога.
Судья принял ходатайство и неоднократно вызывал подозреваемых с ОАСК на заседание, однако они игнорируют эти вызовы.
Именно поэтому Бюро просит генпрокурора обратиться в ВСП, чтобы тот дал разрешение на задержание судей ОАСК.
Отметим, что председатель Окружного админсуда Киева Вовк в Facebook написал, что он и его коллеги не являются подозреваемыми (что в НАБУ отрицают), поэтому не должны приходить на допросы и в суд. А срок досудебного расследования, как он утверждает, уже закончился.
Напомним, НАБУ объявило в розыск голову ОАСК Павла Вовка, подозреваемого в злоупотреблении влиянием, создании преступной организации, целью которой был захват власти и принятие заказных решений.
Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) направило генпрокурору проекты ходатайств в Высший совет правосудия (ВСП) для получения разрешения на задержание и содержание под стражей подозреваемых судей Окружного админсуда Киева.
Об этом сообщает пресс-служба Бюро.
В НАБУ объяснили, что судьи ОАСК, которых подозревают в попытке захвата государственной власти, участии в преступной организации и злоупотреблении влиянием, не являются на допросы. Затем детективы подали в Антикоррупционный суд ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде залога.
Судья принял ходатайство и неоднократно вызывал подозреваемых с ОАСК на заседание, однако они игнорируют эти вызовы.
Именно поэтому Бюро просит генпрокурора обратиться в ВСП, чтобы тот дал разрешение на задержание судей ОАСК.
Отметим, что председатель Окружного админсуда Киева Вовк в Facebook написал, что он и его коллеги не являются подозреваемыми (что в НАБУ отрицают), поэтому не должны приходить на допросы и в суд. А срок досудебного расследования, как он утверждает, уже закончился.
Напомним, НАБУ объявило в розыск голову ОАСК Павла Вовка, подозреваемого в злоупотреблении влиянием, создании преступной организации, целью которой был захват власти и принятие заказных решений.