С начала суток, 26 ноября, на Донбассе зафиксировали одно нарушение режима прекращения огня со стороны пророссийских боевиков. Украинские подразделения сегодня потерь не понесли.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

Сегодня вблизи Марьинки российские оккупанты применили против украинских военнослужащих крупнокалиберный пулемет. Открывали ли подразделения ООС ответный огонь, в штабе не уточняют.

Кроме того, с начала суток украинские саперы разминировали более 10 гектаров прифронтовой территории и передали на уничтожение 155 взрывоопасных предметов.

За прошедшие сутки, 25 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе.