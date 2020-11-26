За прошедшие сутки, 25 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В частности, выстрелами из гранатометов различных систем противник пытался спровоцировать украинских военных на участке в пригороде Авдеевки.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

Также стрелковое оружие и ручной противотанковый гранатомет российско-оккупационные войска применили неподалеку Водяного.

Кроме того, со стороны временно оккупированной Ужовки в направлении Водяного враг осуществил дистанционное минирование позиций украинских войск, использовав запрещенные мины ПОМ-2.

О нарушении режима прекращения огня и использовании вооруженными формированиями Российской Федерации запрещенных мин через Украинскую сторону СЦКК уведомлены представители ОБСЕ.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

От начала текущих суток, 26 ноября, нарушений достигнутых мирных договоренностей не зафиксировано.