За прошедшие сутки, 25 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В частности, выстрелами из гранатометов различных систем противник пытался спровоцировать украинских военных на участке в пригороде Авдеевки.
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.
Также стрелковое оружие и ручной противотанковый гранатомет российско-оккупационные войска применили неподалеку Водяного.
Кроме того, со стороны временно оккупированной Ужовки в направлении Водяного враг осуществил дистанционное минирование позиций украинских войск, использовав запрещенные мины ПОМ-2.
О нарушении режима прекращения огня и использовании вооруженными формированиями Российской Федерации запрещенных мин через Украинскую сторону СЦКК уведомлены представители ОБСЕ.
Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.
От начала текущих суток, 26 ноября, нарушений достигнутых мирных договоренностей не зафиксировано.
Напомним, во вторник, 24 ноября, позиции Объединенных сил вблизи Авдеевки попали под обстрел вражеского снайпера. Около полудня снайперская пуля попала в украинского военнослужащего, врачи не смогли его спасти.
Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе потребовала от России расследовать убийство военного возле Авдеевки.
За прошедшие сутки, 25 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В частности, выстрелами из гранатометов различных систем противник пытался спровоцировать украинских военных на участке в пригороде Авдеевки.
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.
Также стрелковое оружие и ручной противотанковый гранатомет российско-оккупационные войска применили неподалеку Водяного.
Кроме того, со стороны временно оккупированной Ужовки в направлении Водяного враг осуществил дистанционное минирование позиций украинских войск, использовав запрещенные мины ПОМ-2.
О нарушении режима прекращения огня и использовании вооруженными формированиями Российской Федерации запрещенных мин через Украинскую сторону СЦКК уведомлены представители ОБСЕ.
Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.
От начала текущих суток, 26 ноября, нарушений достигнутых мирных договоренностей не зафиксировано.
Напомним, во вторник, 24 ноября, позиции Объединенных сил вблизи Авдеевки попали под обстрел вражеского снайпера. Около полудня снайперская пуля попала в украинского военнослужащего, врачи не смогли его спасти.
Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе потребовала от России расследовать убийство военного возле Авдеевки.