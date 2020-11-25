Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе потребовала от России расследовать убийство военного возле Авдеевки. Он был ранен во вторник после обстрела снайпером.

Об этом сообщает Telegram-канал украинской делегации в ТКГ.

Украина хочет, чтобы Россия расследовала преступление и наказала виновных. Также СММ ОБСЕ должна способствовать в этом расследовании.

Напомним, во вторник, 24 ноября, позиции Объединенных сил вблизи Авдеевки попали под обстрел вражеского снайпера. Около полудня снайперская пуля попала в украинского военнослужащего, врачи не смогли его спасти.