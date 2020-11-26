В Загребе (Хорватия) решили развернуть временный госпиталь для больных коронавирусом. Госпиталь будет размещен на территории спортивного комплекса «Арена Загреб».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на хорватские СМИ.

По словам министра внутренних дел Хорватии Давора Божиновича, спортивный комплекс оборудуют всеми необходимыми средствами для лечения пациентов с коронавирусом.

— Когда он заработает, решать медицинские работники и Министерство здравоохранения. Он будет предназначен для пациентов, которые прошли худшую стадию заболевания, — рассказал министр.

Он уточнил, что временный госпиталь будет принимать пациентов, которые еще не полностью выздоровели от коронавируса и требуют еще некоторого времени пребывания под медицинским надзором.

Кроме того, Министерство обороны Хорватии заявило о готовности помочь в случае открытия временного госпиталя на «Арене Загреб».

Напомним, что в Первомайске развернут дополнительные койки для больных COVID-19.