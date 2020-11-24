В инфекционном отделении Первомайской районной больницы не хватает мест для больных коронавирусом. Администрация учреждения планирует развернуть 30 дополнительных коек.

Об этом идет речь в сюжете программы «Объектив» на НИС-ТВ.

Отмечается, что в больницу ежедневно доставляют не меньше 10 больных COVID-19, 60 коек заполнены, а все пациенты стационара нуждаются в кислородной терапии.

Родственники больных рассказали журналистам, что учреждение обеспечивает пациентов всеми необходимыми лекарствами и кислородом. Для бюджета лечение одного человека обходится в 30 тысяч гривен в среднем. Труднее всего обстоят дела с кислородом, который очень быстро расходуется. За двое суток пациенты используют почти 30 тысяч литров кислорода. Есть проблемы и с препаратами, которые не всегда в наличии.

Главный врач учреждения Владимир Готка отмечает, что ситуация стабильно тяжелая, а наихудшее то, что люди заражаются повторно.

— Ежедневно больных поступает 5-10. И нужно учитывать, что это тяжелые или крайне тяжелые больные. Потому что средней тяжести лечатся амбулаторно на дому. К сожалению, мы не знаем, когда человеку станет плохо, и он будет нуждаться в нашей помощи, а госпитализируем мы только больных, которым необходима кислородная поддержка или не сбивается температура, — рассказал Владимир Готка.

В связи с этим, медики думают об открытии дополнительных 30 коек. Тяжелее всего, по словам главврача, с комплектированием бригад и оплатой труда. Больнице также не хватает терапевтов, анестезиологов и инфекционистов.

Напомним, что по состоянию на 10:00 24 ноября в Николаевской области зарегистрировано 485 новых случаев COVID-19. В Украине за минувшие сутки, 23 ноября, коронавирусное заболевание подтвердили еще у 12 тысяч 287 человек. Также известно, что вчера 8 тысяч 298 пациентов выздоровели, а 188 — умерли от осложнений.