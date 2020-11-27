Церемонию прощания с аргентинским футболистом Диего Марадоной в Буэнос-Айресе завершили досрочно из-за начавшихся беспорядков. Фанаты пытались перелезть через ограду президентского дворца.

Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на аргентинское издание Infobae.

Церемония прощания проходила в Розовом дворце - резиденции президента Аргентины. На нее собрались сотни тысяч человек.

Волнения начались, когда полиция за два часа до окончания церемонии закрыла главный вход во дворец.

Фанаты стали взбираться на ограду дворца, бросали в полицейских бутылки и камни. Полиция применила слезоточивый газ, резиновые пули и водометы.

Президент Аргентины Альберто Фернандес попросил дочерей Марадоны продлить церемонию прощания на три часа, но это не помогло успокоить беспорядки. Люди продолжали прорываться в резиденцию.

В итоге дочери Марадоны «со слезами на глазах обняли гроб и попросили фанатов успокоиться», пишет Infobae. В целях безопасности гроб сначала перенесли в другое помещение, а потом досрочно завершили церемонию прощания.

Напомним, президент страны объявил три дня национального траура, чтобы почтить память Диего Марадоны – «лучшего футболиста в мире и человека, который сделал аргентинцев безмерно счастливыми».