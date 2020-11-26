Президент Аргентины Альберто Фернандес объявил трехдневный траур в связи со смертью легендарного футболиста Диего Марадоны.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает телеканал Eltrecetv.

— В связи с кончиной Диего Армандо Марадоны президент страны объявит траур с сегодняшнего дня, — говорится в заявлении.

В стране отменили развлекательные мероприятия, национальные флаги приспущены. В телеэфир выходят программы о жизни, карьере спортсмена и его победах.

Фернандес также выразил сожаление из-за смерти чемпиона мира 1986 года Диего Марадоны.

— Ты преподнес нас на вершину мира. Ты сделал нас безмерно счастливыми. Ты был величайшим. Спасибо, Диего. Мы будем скучать по тебе всю нашу жизнь, — написал он в Twitter.

Как сообщалось, легендарный аргентинский футболист Диего Марадона умер вследствие сердечного приступа.