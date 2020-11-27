Администрация морских портов Украины скрыла разлив нефтепродуктов в Черном море, вероятно с судна «Аметист», от Государственной экологической инспекции.

Об этом сообщид председатель Госэкоинспекции Андрей Малеваный на своей странице в Facebook.

— Произошло событие, которое доказало, что Администрация морских портов Украины вместо того, чтобы помогать бороться с нарушителями, просто блокирует нашу работу! Во время чрезвычайной ситуации в Черном море произошел разлив нефтепродуктов вероятно с судна «Аметист». Об этом Госэкоинспекция узнала из СМИ, хотя должна быть проинформирована АМПУ согласно действующему порядку взаимодействия между нашими структурами, — написал Андрей Малеваный.

Отмечается, что представители ГЭИ выехали к причалу моря, где на поверхности воды заметили пятна от нефтепродуктов и следы сорбента, который используют для их сбора.

— То есть, в АМПУ знали об этом случае и просто хотели скрыть результаты катастрофы! — написал Андрей Малеваный.

Он также напомнил, что сейчас работники ГЭИ не имеют права самостоятельно заходить в портовую зону, а потому полагаются на добросовестность портовиков.

Инспекторы взяли пробы воды для лабораторного анализа.

— По результатам будем рассчитывать ущерб и выяснять, кто является владельцем судна, — отметил глава инспекции.

Кроме того, по факту сокрытия сведений об экологическом состоянии водных ресурсов и небрежного отношения к должностным обязанностям работников Черноморского филиала ГП «АМПУ» экологическая инспекция направила сообщение о совершении уголовного преступления в Одесский областной прокуратуры и ГБР.

Напомним, ранее стало известно, что на причале в поселке Александровка Одесской области тонет судно Морской поисково-спасательной службы «Аметист». СМИ сообщили, что вокруг буксира образовалось пятно нефтепродуктов. Работники базы откачивают воду из отсеков корабля.