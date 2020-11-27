По состоянию на 17:00 27 ноября российские оккупационные войска пять раз нарушили режим тишины возле Авдеевки, Опытного, Шумов, Водяного, потерь среди украинских воинов нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

«В течение текущих суток, 27 ноября, в полосах ответственности наших бригад зафиксировано пять фактов нарушений режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации и ее наемниками», — отмечается в сообщении.

Так, в пригороде Авдеевки противник открывал огонь из крупнокалиберного пулемета, подствольного гранатомета и стрелкового оружия. В районе населенного пункта Опытное — применил ручной противотанковый гранатомет, а недалеко от Шумов дважды провоцировал украинских защитников с подствольного гранатомета и стрелкового оружия. Кроме того, в районе населенного пункта Водяное российско-оккупационные войска открывали огонь из крупнокалиберного пулемета.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

В районе проведения операции должным образом выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Так, в районах вдоль линии разграничения сторон саперы ГСЧС разминировали более 7 га территории и передали на уничтожение 122 взрывоопасных предметов.

Ранее сообщалось, что боевики «ДНР» незаконно поставляли уголь в Украину и страны ЕС.