Служба безопасности Украины блокировала содействие боевиков «ДНР» из-за незаконных поставок угля в Украину и страны Европейского союза. Для осуществления поставок организатор зарегистрировал в Киеве «зеркальную» коммерческую структуру с украинской юрисдикцией.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, организатором противоправного механизма является владелец донецких обогатительных фабрик группы компаний «Энергоимпекс». Он договорился с главарями «ДНР» о помощи боевиков с сортировкой и обогащением угля, добытым на «национализированных» шахтах.

На продукцию организаторы подделывали документы о ее происхождении. Затем уголь «официально» поставляли через территорию России и продавали в Украине и некоторых странах ЕС.

Большая часть полученных средств шла в бюджет «ДНР» и на материальную поддержку незаконных вооруженных формирований.

Правоохранители провели в Киеве ряд следственных действий в офисе и по месту жительства фигурантов дела и изъяли документацию, печати субъектов хозяйствования с признаками фиктивности, доказывающих осуществление сделки.

Решается вопрос об уведомлении о подозрении организатору украинского «офиса» и другим фигурантам по статье 258-3 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее отдел БКОП УСБУ в Николаевской области на сбыте наркотиков задержали бывшего военного и инспектора погранотряда.