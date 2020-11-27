В Донецкой области военнослужащий одной из частей избил и поджог сослуживца. Нападавшего задержали, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Сообщается, что военнослужащий одной из воинских частей нанес телесные повреждения своему сослуживцу. Он избил его, облил горючей жидкостью, поджег, а также обокрал.

«Солдата доставили в Центральную городскую больницу города Торецка с закрытой черепно-мозговой травмой, ожогами пламенем правой нижней конечности. Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения», — говорится в сообщении.

Досудебное расследование поручено следователям территориального управления ГБР в Краматорске.

Напомним, в Чернигове 24 ноября около 30 человек пришли в кабинет и.о. директора стадиона имени Гагарина Александра Овчаренко, вывели его на улицу, бросили в мусорный бак и разбили ему голову.