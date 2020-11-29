СММ ОБСЕ зафиксировала за минувшие сутки 24 нарушения режима прекращения огня в Донецкой области и 5 таких нарушений на Луганщине.

Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ), передает Укринформ.

«В Донецкой области СММ зафиксировала 24 нарушения режима прекращения огня, в том числе 12 взрывов неопределенного происхождения; почти все нарушения произошли в районах вблизи Донецкой фильтровальной станции (ДФС, 15 км к северу от Донецка)», — говорится в отчете.

Напоминается, что за предыдущий отчетный период в Донецкой области было зафиксировано 38 нарушений режима прекращения огня.

«В Луганской области Миссия зафиксировала 5 взрывов неопределенного происхождения в районах юго-юго-западу от н. п. Голубовка (быв. Кировск, неподконтрольный правительству, 51 км к западу от Луганска)», — сообщили в СММ.

За предыдущий отчетный период в этой области не зафиксировано ни одного нарушения режима прекращения огня.

Отдельно отмечается, что наблюдатели Миссии продолжали фиксировать боевиков с наружными повязками «СЦКК» на участках разведения сил и средств.

«На участке разведения в районе н. п. Станица Луганская (подконтрольная правительству, 16 км северо-восточнее Луганска) команда СММ видела 4 членов вооруженных формирований (с наружными повязками с надписью «СЦКК») южнее нового пролета моста у Станицы Луганской», - говорится в отчете.

Кроме того, неподалеку блокпоста вооруженных формирований РФ южнее участка разведения в районе н. п. Золотое наблюдатели видели 5 членов российских вооруженных формирований (с наружными повязками с надписью «СЦКК»). При этом, трое из них в сопровождении еще 3 человек в защитных костюмах прошли вглубь участка разведения до места примерно в 350 м к северу от ее южного края, а затем вернулись.

Напомним, 27 ноября противник обстрелял украинские позиции на Донбассе шесть раз – неподалеку от населенных пунктов Водяное, Авдеевка и Шумы. Также обстрелы были зафиксированы 28 ноября вблизи Водяного.