В Николаеве 65-летняя семейный врач Галина Колянчикова умерла от коронавируса COVID-19, однако ее родным отказали в выплате компенсации, мотивируя это тем, что заболевание не было связано с профессиональной деятельностью. Галина Колянчикова имела сахарный диабет и ей запретили принимать коронавирусных больных.

Подробности инцидента рассказал в эфире телеканала Украина 24 муж умершей, хирург Юрий Колянчиков.

— Прошло заседание комиссии Гоструда по расследованию смерти моей жены. 8 голосами против, 6 — за было принято решение о том, что не нужно данный случай связывать с профессиональными факторами. Против голосовали представители работодателей, Центра первичной медико-санитарной помощи (ЦПМСП) № 3, где работала моя жена, и три представителя фонда социального страхования, — рассказал Юрий Колянчиков.

Как пояснил хирург, представители ЦПМСП, где работала его жена, считают, что инфицировал ее он.

— Я хирург с 40-летним стажем, работаю в больнице скорой помощи. Я в последнее время чувствовал себя нормально, никаких признаков заболевания не было... У меня брали тесты — один раз на ПЦР, в последующем ИФА. Это было за две недели до того, как заболела жена. У меня были выявлены антитела. Я не мог быть источником. Представитель работодателя в итоговом акте связывает ее инфицирование со мной... Хотя документально подтверждены ее контакты в последние две недели с коронавирусными больными, — подчеркнул он.

По словам врача, сейчас назначено повторное заседание комиссии Гоструда, которая рассмотрит данный случай.

— Но было предварительное заседание, на котором тенденции нам стали понятны. Те же самые аргументы и обвинения — виновата сама, была в группе риска, ей стоило не работать, а уволиться. Сейчас в семейной амбулатории, где работала жена, 100% врачей пенсионного возраста, все в группе риска. Что вы предлагаете, им всем уволиться? — отметил хирург.

Напомним, в Днепре из-за коронавируса умер главный врач городской детской клинической больницы № 6, которая является одной из госпитальных баз для больных Covid-19 в регионе.