С начала текущих суток, 30 ноября, в полосах ответственности Объединенных сил Украины на востоке зафиксировано два нарушения договоренностей, достигнутых Трехсторонней контактной группой.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

Противник нарушил режим прекращения огня, применив станковый противотанковый гранатомет и стрелковое оружие в районе Водяного.

Кроме того, на этом же участке был обнаружен пролет вражеского БПЛА типа «Квадро» с пересечением линии разграничения. Выстрелами из стрелкового оружия вражеский беспилотный летательный аппарат был сбит.

На других направлениях вдоль линии разграничения наблюдается тишина. Боевых потерь и ранений среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска на оккупированных частях Донецкой и Луганской областей укомплектованы на 80%. Штатная численность российских оккупационных войск составляет 35,5 тысяч человек.