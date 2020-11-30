С начала текущих суток, 30 ноября, в полосах ответственности Объединенных сил Украины на востоке зафиксировано два нарушения договоренностей, достигнутых Трехсторонней контактной группой.
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.
Противник нарушил режим прекращения огня, применив станковый противотанковый гранатомет и стрелковое оружие в районе Водяного.
Кроме того, на этом же участке был обнаружен пролет вражеского БПЛА типа «Квадро» с пересечением линии разграничения. Выстрелами из стрелкового оружия вражеский беспилотный летательный аппарат был сбит.
На других направлениях вдоль линии разграничения наблюдается тишина. Боевых потерь и ранений среди военнослужащих Объединенных сил нет.
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С начала текущих суток, 30 ноября, в полосах ответственности Объединенных сил Украины на востоке зафиксировано два нарушения договоренностей, достигнутых Трехсторонней контактной группой.
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.
Противник нарушил режим прекращения огня, применив станковый противотанковый гранатомет и стрелковое оружие в районе Водяного.
Кроме того, на этом же участке был обнаружен пролет вражеского БПЛА типа «Квадро» с пересечением линии разграничения. Выстрелами из стрелкового оружия вражеский беспилотный летательный аппарат был сбит.
На других направлениях вдоль линии разграничения наблюдается тишина. Боевых потерь и ранений среди военнослужащих Объединенных сил нет.
Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска на оккупированных частях Донецкой и Луганской областей укомплектованы на 80%. Штатная численность российских оккупационных войск составляет 35,5 тысяч человек.