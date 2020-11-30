Российские оккупационные войска на оккупированных частях Донецкой и Луганской областей укомплектованы на 80%.

Об этом в эфире «Донбасс. Реалии» заявил представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий, сообщает пресс-служба ведомства.

Комментируя проведение российской оккупационной администрацией проверки мобилизационной готовности на Донбассе, он отметил, что более укомплектованы тыловые части и подразделения обеспечения боевиков.

— Проблема, связанная с мобилизационными ресурсами, была выявлена в ходе проверок 1 и 2 АК комиссией Генерального штаба ВС России, и в авральном порядке сейчас осуществляется устранение недостатков, — рассказал представитель ГУР МО Украины.

По данным военной разведки Украины, штатная численность российских оккупационных войск составляет 35,5 тысяч человек. В 1 и 2 АК проходят службу около 3 тысяч кадровых военных ВС РФ.

Однако, по информации военной разведки Украины, отмечается отток военнослужащих из частей 1 и 2 АК и уменьшение мобилизационного ресурса. Это обусловлено тем, что вследствие тяжелых социально-экономических условий большая часть населения так называемых «республик» выезжает на территорию России. В этих условиях российская оккупационная администрация всячески блокирует выезд за пределы квазиреспублик граждан в возрасте от 18 до 50 лет.

Напомним, ОБСЕ зафиксировала за минувшие сутки 24 нарушения режима прекращения огня в Донецкой области и 5 таких нарушений на Луганщине.