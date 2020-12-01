На Донбассе с вечера 27 по вечер 29 ноября Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 163 обстрела, большинство из которых прогремели в Луганской области.
Об этом идет речь в отчете СММ ОБСЕ.
Отмечается, что на Донетчине зафиксировали 76 нарушений режима прекращения огня, большинство из которых произошло утром 29 ноября.
— Девять взрывов прогремели в южных направлениях Донецкой фильтровальной станции и 25 взрывов неопределенного происхождения - в районах к югу от Авдеевки, — сообщается в отчете.
На Лугащнине за выходные зафиксировали 87 нарушений режима прекращения огня.
— Все выстрелы из стрелкового оружия были зафиксированы в ночь с 27 на 28 ноября в районах к юго-востоку от Станицы Луганской, — отметили в ОБСЕ.
После договоренности Трехсторонней контактной группы о перемирии, которое вступило в силу 27 июля, СММ зафиксировала в общей сложности 2756 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.
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На Донбассе с вечера 27 по вечер 29 ноября Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 163 обстрела, большинство из которых прогремели в Луганской области.
Об этом идет речь в отчете СММ ОБСЕ.
Отмечается, что на Донетчине зафиксировали 76 нарушений режима прекращения огня, большинство из которых произошло утром 29 ноября.
— Девять взрывов прогремели в южных направлениях Донецкой фильтровальной станции и 25 взрывов неопределенного происхождения - в районах к югу от Авдеевки, — сообщается в отчете.
На Лугащнине за выходные зафиксировали 87 нарушений режима прекращения огня.
— Все выстрелы из стрелкового оружия были зафиксированы в ночь с 27 на 28 ноября в районах к юго-востоку от Станицы Луганской, — отметили в ОБСЕ.
После договоренности Трехсторонней контактной группы о перемирии, которое вступило в силу 27 июля, СММ зафиксировала в общей сложности 2756 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.
Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска на оккупированных частях Донецкой и Луганской областей укомплектованы на 80%.