В Одесской области руководство местной коммерческой структуры годами расхищало земельные участки объединенной территориальной общины.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

Сотрудники СБУ установили механизм, с помощью которого земли сельскохозяйственного назначения передавались в пользование местным предпринимателям. При передаче территории из государственной в коммунальную собственность бизнесмены незаконно завладевали частью участков.

Как выяснилось, с помощью незаконных махинаций было присвоено 52 земельных участка общей площадью 1300 гектаров. В рамках расследования правоохранители провели ряд обысков по адресам проживания фигурантов дела. Во время следственных действий была обнаружена документация, которая свидетельствует о незаконности перерегистрации участков.

Сейчас на эти земли наложен арест, решается вопрос об их возвращении в коммунальную собственность.

Создателю коммерческой структуры объявлено подозрение в совершении преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 191 УК «присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением» и частью 1 статьи 366 «Служебный подлог».

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