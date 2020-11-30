Житель села Пески в Баштанском районе Николаевской области организовал лабораторию по производству психотропных препаратов и наркотических средств.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

27 ноября оперативники Баштанского отделения полиции пришли с обысками к 47-летнему жителю села Пески

В ходе обыска было выяснено, что в своем доме злоумышленник создал необходимые условия для организации производства психотропных веществ. Подозреваемый привлек к сотрудничеству 29-летнего односельчанина, который присматривал за производством.

В ведомстве уточнили, что оперативники изъяли изготовленные наркотические вещества и психотропные препараты, а также ингредиенты для производства амфетамина - все это будет направлено на экспертизу.

Далее будет решаться вопрос о предъявлении подозрения в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 309 Уголовного кодекса Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта» и частью 2 статьи 317 УК «Организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». По данным статьям подозреваемым грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Также если в ходе досудебного расследования будут выявлены факты, доказывающие причастность злоумышленников к изготовлению наркотических веществ с целью дальнейшего распространения и сбыта, они понесут уголовную ответственность по статье 307 УК.

Ранее сообщалось, что в контейнере с бананами в порту «Южный» нашли кокаин на 10 миллионов долларов.