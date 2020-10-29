Пограничники нашли партию кокаина на 10 миллионов долларов в контейнере с бананами на территории морского порта «Южный». Наркотики доставил теплоход из Эквадора.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Сообщается, что кокаин доставили на теплоходе с грузом бананов, который прибыл в Украину из Эквадора. В частности, 45 брикетов с наркотиком были спрятаны в конструктивных полостях — вентиляционных люках одного из контейнеров.

«Все брикеты имели свою фирменную маркировку в виде букв и цифр, что указывает на его принадлежность к определенному наркосиндикату. Общий вес обнаруженного наркотика составил 50,8 кг», — говорится в сообщении.

Напомним, пограничники совместно с таможенниками обнаружили более 370 килограммов героина в грузовике на границе со Словакией.