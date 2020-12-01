В Ивано-Франковске во вторник, 1 декабря, сотрудники Службы безопасности Украины задержали менеджера филиала «Суспільного» по подозрению в получении взятки.
Об этом заявили в «Суспільному».
Как рассказали в вещателе, сегодня правоохранители провели обыски в офисе Ивано-Франковского филиала и задержали менеджера. Сейчас ей готовят объявление подозрения по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде тюремного заключения сроком до 10 лет.
«Если неправомерные действия сотрудника филиала будут подтверждены, «Суспільне» примет соответствующие меры в отношении виновных лиц. Общественный вещатель не терпит нарушений закона кем-либо», — говорится в заявлении вещателя.
В вещателе надеются на объективное расследование дела без какого-либо давления на компанию. В то же время «Суспільне» готово сотрудничать со следствием по делу в отношении своего сотрудника.
Напомним, в Николаеве суд арестовал с возможностью внесения залога инспектора «Николаевоблэнерго», которого задержали на взятке в 10 тысяч гривен.
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В Ивано-Франковске во вторник, 1 декабря, сотрудники Службы безопасности Украины задержали менеджера филиала «Суспільного» по подозрению в получении взятки.
Об этом заявили в «Суспільному».
Как рассказали в вещателе, сегодня правоохранители провели обыски в офисе Ивано-Франковского филиала и задержали менеджера. Сейчас ей готовят объявление подозрения по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде тюремного заключения сроком до 10 лет.
«Если неправомерные действия сотрудника филиала будут подтверждены, «Суспільне» примет соответствующие меры в отношении виновных лиц. Общественный вещатель не терпит нарушений закона кем-либо», — говорится в заявлении вещателя.
В вещателе надеются на объективное расследование дела без какого-либо давления на компанию. В то же время «Суспільне» готово сотрудничать со следствием по делу в отношении своего сотрудника.
Напомним, в Николаеве суд арестовал с возможностью внесения залога инспектора «Николаевоблэнерго», которого задержали на взятке в 10 тысяч гривен.
|
Как новые городские элиты могут повлиять на развитие украинских городовНиколай Капацына
|
Холодний Шуфрич, Кива поправляючий та Шайхет з Аваковим – переможці ковідаСтанислав Мартиросов
|
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|
Про що пишуть миколаївські онлайн-медіа: кримінал, політика і схудла джинсаКатерина Середа