В Ивано-Франковске во вторник, 1 декабря, сотрудники Службы безопасности Украины задержали менеджера филиала «Суспільного» по подозрению в получении взятки.

Об этом заявили в «Суспільному».

Как рассказали в вещателе, сегодня правоохранители провели обыски в офисе Ивано-Франковского филиала и задержали менеджера. Сейчас ей готовят объявление подозрения по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде тюремного заключения сроком до 10 лет.

«Если неправомерные действия сотрудника филиала будут подтверждены, «Суспільне» примет соответствующие меры в отношении виновных лиц. Общественный вещатель не терпит нарушений закона кем-либо», — говорится в заявлении вещателя.

В вещателе надеются на объективное расследование дела без какого-либо давления на компанию. В то же время «Суспільне» готово сотрудничать со следствием по делу в отношении своего сотрудника.

Напомним, в Николаеве суд арестовал с возможностью внесения залога инспектора «Николаевоблэнерго», которого задержали на взятке в 10 тысяч гривен.