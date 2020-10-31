В Николаеве суд арестовал с возможностью внесения залога инспектора «Николаевоблэнерго», которого задержали на взятке в 10 тысяч гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Центрального районного суда Николаева.

Отметим, чиновник был задержан 28 октября.

Согласно материалам ходатайства, 19 октября подозреваемый в ходе осмотра электросчетчика выявил нарушения. По данному факту был составлен соответствующий акт.

После этого, согласно материалам, подозреваемый предложил местной жительнице, по заявлению которой осуществлялся осмотр электросчетчика, предоставить ему неправомерную выгоду в сумме 10 тысяч гривен при наложении минимального размера штрафа за выявленные нарушения и получения соответствующих справок.

Прокурор в обоснование ходатайства отметил, что подозреваемый может скрываться от следствия и суда, влиять на свидетелей и потерпевших, уничтожить документы, которые имеют значение в данном производстве, препятствовать иным образом.

Защитник и подозреваемый просили отказать в удовлетворении ходатайства и избрать меру пресечения не связанную с содержанием под стражей.

Исследовав материалы ходатайства и заслушав мнения сторон, следственная судья Галина Подзигун решила избрать в отношении подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 43 тысячи 940 гривен. Кроме этого, постановлением судьи подозреваемого отстранили от занимаемой должности.

Напомним, ранее следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Николаеве, задержали главного инспектора одного из управлений Госагентства рыбного хозяйства Украины после получения им очередной взятки.