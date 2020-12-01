У мужчины, который совершил наезд на людей в немецком Трире, не было террористического мотива. На момент инцидента он был пьян, предположительно, у него также имеются психологические проблемы.
Об этом заявил прокурор Петер Фритцен, передает РБК-Украина со ссылкой нанемецкие СМИ.
По его словам, задержанный 51-летний мужчина не имел судимости. Он проживал в пригороде Трира, причем, в последнее время у него не была дома и он жил прямо в автомобиле. Как утверждают его знакомые, он продал родительский дом, купил внедорожник и ежедневно выпивал. Но по данным следствия, машина была подарена
Также Петер Фритцен отметил наличие признаков того, что у водителя есть психологические проблемы. На момент задержания сразу после наезда на людей у него выявили уровень алкоголя в 1,4 промилле.
— Нет никаких указаний на какие-то террористические, политические или религиозные мотивы, — добавил прокурор.
В результате наезда на людей в Трире погибли четыре человека, в том числе девятимесячный ребенок.
Напомним, в немецком Трире автомобиль въехал в толпу людей на пешеходной зоне.
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У мужчины, который совершил наезд на людей в немецком Трире, не было террористического мотива. На момент инцидента он был пьян, предположительно, у него также имеются психологические проблемы.
Об этом заявил прокурор Петер Фритцен, передает РБК-Украина со ссылкой нанемецкие СМИ.
По его словам, задержанный 51-летний мужчина не имел судимости. Он проживал в пригороде Трира, причем, в последнее время у него не была дома и он жил прямо в автомобиле. Как утверждают его знакомые, он продал родительский дом, купил внедорожник и ежедневно выпивал. Но по данным следствия, машина была подарена
Также Петер Фритцен отметил наличие признаков того, что у водителя есть психологические проблемы. На момент задержания сразу после наезда на людей у него выявили уровень алкоголя в 1,4 промилле.
— Нет никаких указаний на какие-то террористические, политические или религиозные мотивы, — добавил прокурор.
В результате наезда на людей в Трире погибли четыре человека, в том числе девятимесячный ребенок.
Напомним, в немецком Трире автомобиль въехал в толпу людей на пешеходной зоне.
|
Как новые городские элиты могут повлиять на развитие украинских городовНиколай Капацына
|
Холодний Шуфрич, Кива поправляючий та Шайхет з Аваковим – переможці ковідаСтанислав Мартиросов
|
Обзор очень интересных отчетов за ноябрь 2020. Для маркетологов и владельцев бизнесаЕвгений Василенко
|
Про що пишуть миколаївські онлайн-медіа: кримінал, політика і схудла джинсаКатерина Середа