В немецком Трире автомобиль въехал в толпу людей на пешеходной зоне. В результате инцидента погибли два человека, еще 10 пострадали.
Об этом сообщает focus.de.
Сообщается, что по данным местной полиции, несколько человек попали под машину в пешеходной зоне Трира. На данный момент водитель задержан.
Телерадиокомпания SWR сообщила со ссылкой на очевидцев, что один человек погиб. Позже стало известно о второй смерти. Как заявил представитель местной власти, пострадали еще около 10 человек.
Кроме того, местная пресса пишет, что людей сбил черный Range Rover, который ехал по пешеходной улице на скорости более 70 км/ч.
Напомним, в Киеве на центральной улице Крещатик в результате масштабного ДТП погибли два человека, еще трое получили ранения. Водитель иномарки не справился с управлением и въехал в остановку общественного транспорта.
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В немецком Трире автомобиль въехал в толпу людей на пешеходной зоне. В результате инцидента погибли два человека, еще 10 пострадали.
Об этом сообщает focus.de.
Сообщается, что по данным местной полиции, несколько человек попали под машину в пешеходной зоне Трира. На данный момент водитель задержан.
Телерадиокомпания SWR сообщила со ссылкой на очевидцев, что один человек погиб. Позже стало известно о второй смерти. Как заявил представитель местной власти, пострадали еще около 10 человек.
Кроме того, местная пресса пишет, что людей сбил черный Range Rover, который ехал по пешеходной улице на скорости более 70 км/ч.
Напомним, в Киеве на центральной улице Крещатик в результате масштабного ДТП погибли два человека, еще трое получили ранения. Водитель иномарки не справился с управлением и въехал в остановку общественного транспорта.
|
Как новые городские элиты могут повлиять на развитие украинских городовНиколай Капацына
|
Холодний Шуфрич, Кива поправляючий та Шайхет з Аваковим – переможці ковідаСтанислав Мартиросов
|
Обзор очень интересных отчетов за ноябрь 2020. Для маркетологов и владельцев бизнесаЕвгений Василенко
|
Про що пишуть миколаївські онлайн-медіа: кримінал, політика і схудла джинсаКатерина Середа